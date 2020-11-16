Die Welt – «даёшь и берёшь» — стратегическое партнёрство помогает России и Турции договариваться

16.11.2020, 15:40, Новости дня

На внешнеполитической арене Турция и РФ похожи на «непримиримых конкурентов», но на самом деле они всегда готовы пойти на компромисс и поделиться властью, пишет Die Welt. А всё потому, что страны поддерживают стратегическое партнёрство, в основе которого лежат экономические связи. Отношения Москвы и Анкары строятся по принципу «даешь и берешь»: одна сделка следует за другой, объясняет автор статьи Альфред Хакенсбергер.



Reuters

Армяне проиграли войну за Нагорный Карабах и винят в этом своего премьер-министра Николу Пашиняна, пишет Die Welt. Но на самом деле исход военного противостояние был предопределён, потому что «за кулисами за ниточки дёргали Анкара и Кремль», считает автор статьи Альфред Хакенсбергер. Азербайджану бы не удалось победить без присланных на фронт Турцией современных беспилотников, военных советников и наёмников из Сирии, а также если бы РФ не бездействовала.

Армения и Нагорный Карабах стали жертвами «геополитической борьбы за власть» главы Кремля Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет немецкий журналист. И они оба довольны её результатами. Президент РФ смог усилить своё влияние в Армении, закрепившись в стратегически важном регионе, богатом нефтью и природным газом. Последнего добилась и Анкара. Для обеих стран Нагорный Карабах стал очередным «фрагментом пазла», который они собирают для того, чтобы «установить свою гегемонию».

Турция и РФ производят впечатление «непримиримых конкурентов», ведущих борьбу на мировой арене, но в действительности они всегда готовы пойти на компромисс и поделиться властью в конфликтных регионах при условии соблюдения их политических и экономических интересов. Эрдоган называет такие отношения с Кремлём «стратегическим партнёрством», в основе которого лежат экономические связи. К примеру, такие крупные проекты как газопровод «Турецкий поток» и атомная электростанция «Аккую». В прошлом году торговый оборот между странами составил €22,26 млрд, а инвестиции турецких фирм в Россию достигли отметки в €64 млрд. К тому же Анкара закупила российские системы ПВО С-400.

Экономический аспект отношений двух государств — это важная причина, по которой у них получается преодолевать внешнеполитические разногласия, несмотря на то, что они поддерживают разные стороны конфликта, например, в Сирии и Ливии, и при этом не стесняются применять силу, объясняет Хакенсбергер. До сих пор у Путина и Эрдогана всегда получалось сдерживать вооружённое противостояние до того, как оно выйдет из-под контроля. Главы государств созваниваются и отправляют дипломатов на переговоры с целью достичь компромисса. На многочисленных конференциях у них получалось согласовывать перемирия, создавать так называемые «дорожные карты» и зоны безопасности.

Отношения Москвы и Анкары строятся по принципу «даешь и берешь»: одна сделка следует за другой, продолжает издание. К примеру, в Сирии Турция отдаёт РФ регионы, контролируемые повстанцами, а взамен получает зелёный свет на проведение операции против курдов. «Стратегическое партнёрство Турции и РФ во внешней политике напоминает безумную игру в Монополию. Они обмениваются городами и регионами, делят целые страны», — пишет Хакенсбергер. «Это современная интерпретация исторически сложившего дипломатического танца Турции и России», — считает американский эксперт в области безопасности Николас Херас. По его словам, отношениях двух стран постоянно переходили от партнёрства к вражде и обратно, и теперь всё продолжается в том же духе.

Анкара и Москва готовы сотрудничать, если это даст возможность ограничить сферу влияния США и Европы на Среднем и Ближнем Востоке, объясняет эксперт. Они заключают компромиссы, потому что ни у одной из сторон нет решающего перевеса. Впрочем, Херас убеждён что в долговременной перспективе РФ и Турция не смогут согласовывать свои геополитические интересы.