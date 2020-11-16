 

Цена барреля нефти Brent превысила 44 доллара

16.11.2020, 15:08, Новости дня

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов – до 44,16 доллара за баррель.

Топливо марки WTI дорожает на 3,42%, и достигает 41,78 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 15.00 мск.

Утром в понедельник мировые цены на нефть поднялись на 1% после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+.



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