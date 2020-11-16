 

В ОНФ раскритиковали сторонников Навального за нападки на врачей

16.11.2020, 14:48, Новости дня

«Нужно понимать, что каждый из нас, вне зависимости от взглядов, может оказаться в реанимации. И вокруг будут те люди, которых ты вчера обзывал. При этом они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что», – сказал газете ВЗГЛЯД член Центрального штаба ОНФ Павел Савчук, комментируя резкие высказывания сторонников блогера Алексея Навального в адрес президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля и других медиков.

«Неправильно нападать на врачей в такое непростое для них время, ведь они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что. Это касается не только врачей, но и волонтеров, которые в период пандемии ежедневно помогают тысячам людей. Их можно назвать настоящими героями», – сказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. 

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального негативно высказывались в адрес президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля и других врачей – в частности, медиков, работающих в больнице скорой помощи №1 в Омске. Так, соратник Навального Владимир Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях. В ОНФ от Милова потребовали извинений перед Рошалем.

Супруга Навального Юлия, с свою очередь, жестко отвергла инициативу Рошаля создать совместную экспертную группу с представителями Немецкой врачебной палаты, которая курировала бы лечение блогера и разбиралась бы в обстоятельствах его предполагаемого отравления. Негативное отношение к медикам высказывала и лечащий врач Навального Анастасия Васильева. 

«Нужно понимать, что в любой момент каждый из нас вне зависимости от взглядов может оказаться на реанимационной койке в больнице, – заметил Савчук. – И вокруг будут те люди, которых ты вчера обижал и обзывал, чьей работой ты был не доволен. Они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что. Неправильно нападать на врачей в такое непростое для них время. Об этом стоит подумать и свои взгляды пересмотреть».

Собеседник также напомнил о Всероссийской акции «Мы вместе», которая началась 21 марта и объединила «множество волонтерских организаций, общественных объединений и просто неравнодушных людей с целью помочь людям на самоизоляции, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями».

«Акция включала в себя помощь в доставке и покупке лекарств и продуктов. Участие в ней принимали люди совершенно разных специальностей, которые нашли в себе силы помогать другим. Акция объединила больше 130 тысяч волонтеров по всей стране», – рассказал Савчук, добавив, что на данный момент в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом волонтерские штабы активно работают в 80 регионах страны.

Савчук также отметил, что одним из флагманских направлений работы ОНФ сейчас является помощь региональному здравоохранению. «Волонтеры работают уже в 460 медицинских организациях, однако работы продолжаются и по остальным направлениям», – заключил член Центрального штаба ОНФ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Помпео поблагодарил главу МИД Польши за поддержку свободы в Беларуси

01.10 / Нагорный Карабах назвал Иран «одним из адресатов» эскалации конфликта

01.07 / Раскрыта причина появления алмазных дождей на Уране и Нептуне

25.07 / Боярский отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России

24.06 / Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

24.09 / Литва назвала “Северный поток-2” геополитическим проектом и призвала остановить его строительство

07.10 / США сообщили о «важном прогрессе» на переговорах с Россией по ядерному разоружению

02.11 / Hill – напряжённый финал предвыборный гонки в США изрядно нервирует демократов

30.07 / Задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии

20.08 / ЕС заявил о готовности помочь с «трансфером власти» в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска