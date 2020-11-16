 

На «Бойскаутов Америки» подали более 82 тыс. исков о сексуальных домогательствах

16.11.2020, 14:48, Новости дня

В отношении крупнейшей скаутской организации «Бойскауты Америки» подано свыше 82 тыс. исков о сексуальных домогательствах.

Количество исков резко возросло после того, как организация начала процедуру банкротства на фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах, передает ТАСС со ссылкой The New York Times.

Уточняется, что возраст обвинителей составил от восьми до 93 лет. Среди пострадавших, главным образом, мужчины.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в США крупнейшая организация «Бойскауты Америки» оказалась под давлением от исков жертв педофилии, некоторые юристы называют эту структуру «крупнейшей в мире» организацией педофилов.



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