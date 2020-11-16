 

Власти Швейцарии боятся обжечься на теме 5G — новый стандарт пугает людей

16.11.2020, 13:40, Новости дня

На данный момент в Швейцарии заморожены 90% заявок на строительство новых вышек 5G, пишет SRF. Власти боятся обжечься на этой «щекотливой теме», ведь многие люди в стране боятся улучшенного стандарта мобильной связи. Швейцарцы считают, что его использование может привести к проблемам со здоровьем.

Тот, у кого в Швейцарии есть телефон, способный работать в сети 5G, может уже сейчас — преимущественно в городах — пользоваться по-настоящему быстрым интернетом благодаря новому стандарту мобильной связи. Хотя несколько тысяч вышек 5G пока что даже не эксплуатируются на полную мощность. И таким образом мы подходим к обсуждаемой повсюду теме: общины и кантоны заморозили 90 процентов заявок на строительство новых антенн, потому что люди сильно боятся 5G. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса gfs.bern.

Строительство новых антенн 5G в Швейцарии буквально остановлено. Общины пока что заморозили все заявки на строительство. Они не хотят обжечься на щекотливой теме. Но насколько в действительности велика та часть населения, которая выступает против 5G?

Сегодня в рамках онлайн-конференции занимающаяся лоббированием организация Chance 5G представила результаты нового опроса института gfs. Из приблизительно 1000 опрошенных 54 процента в основном видят в 5G преимущества. 24 процента, напротив, — недостатки. 16 процентов считают, что соотношение преимуществ и недостатков равное. Депутат Национального совета Мартин Кардинас, занимающийся лоббированием 5G в федеральном собрании, пришёл к выводу, что большая часть населения хочет 5G.

МАРТИН КАРДИНАС, сопредседатель Chance 5G: У нас есть громкое меньшинство, которое многому мешает. В нашей демократии с её большим количеством правовых средств, например, жалобами, можно, конечно же, многое опротестовать.

Опрос, однако, свидетельствует об определённом расколе в обществе. 88 процентов согласны с тем, что компаниям и промышленности нужна более быстрая мобильная сеть. К тому же 71 процент считает, что 5G — это важный шаг в развитии цифровых технологий. Но также 71 процент опасается, что мобильная сеть может привести к проблемам со здоровьем. И целых 78 процентов считают, что возможные угрозы для здоровья из-за 5G недостаточно хорошо изучены. Результаты опроса заинтересовали и противников 5G, например, Ребекку Майер. Согласно опросу, 7 процентов населения сталкивались со случаями, когда мобильная сеть оказывала влияние на здоровье.

РЕБЕККА МАЙЕР, президент Общества защиты от излучения: Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 5G ввели за счёт здоровья этих 7 процентов, а это 600 тысяч швейцарцев.

В то время как расширение сети 5G сейчас остановилось, отрасль мобильной связи планирует улучшить плохой имидж 5G в том, что касается возможного ущерба для здоровья.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2020 года.



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