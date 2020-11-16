Экземпляр Chevrolet II Nova SS выставили на продажу

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16.11.2020, 13:35, Новости дня

На сайте ClassicCars было публиковано объявление о продаже экземпляра Chevrolet II Nova SS.

Выставленное на продажу транспортное средство сошло с конвейера в 1967 году. Кузов рассматриваемого автомобиля окрашен в желтый цвет Butternut Yellow. Кроме того, машине полагается черный виниловый салон.

Транспортное средство приводит в движение двигатель V8 283ci, объем которого равен 4,6 литра, а уровень мощности составляет 195 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 4-стуцпенчатой механической коробкой передач.

Первый владелец транспортного средства проживал в Калифорнии. Второй хозяин автомобиля, который приобрел его в 2013 году и в настоящее время продает, также является жителем указанного штата

Машина сохранила оригинальный двигатель, трансмиссию и заднюю часть, а также отличается многочисленными улучшениями характеристик с использованием оригинальных запчастей.

Стоит отметить, что именно в 1967 году производитель, дабы соответствовать новым на тот момент нормам автомобильной безопасности, утвержденным на законодательном уровне, доработал модель Nova. В итоге транспортному средству достались двухконтурная система тормозов, безопасная энергопоглощающая рулевая колонка, мягкие элементы салона, который существенно снижают уровень риска получения травм, а также в качестве опции стали доступны дисковые передние тормоза.

Пробег выставленного на продажу транспортного средства составляет 93,4 тыс. километров. Стоимость автомобиля сообщается потенциальным покупателям в индивидуальном порядке.

Стоит упомянуть, что сборка модели Nova была запущена в 1962 году. Данный представитель модельного ряда культового бренда покинул конвейер в 1979 году. В Канаде транспортное средство продавалось под маркой Pontiac.



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