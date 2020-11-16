Почти все свои яблоки Грузия продала в Россию

16.11.2020, 13:08, Новости дня

Грузия в этом году, по данным на 15 ноября, экспортировала 4709 тонн яблок, из них в Россию – 4550 тонн, сообщило министерство сельского хозяйства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это в 11 раз больше, чем в прошлом году, а доход от экспорта составил 2 млн долларов.

Грузия продала также яблоки в Казахстан, Армению, Сингапур и специальный административный район КНР Гонконг.

В этом году Грузия также продала в Россию 496 тонн орехов от общего экспорта в 10179 тонн. Выручка составила 53,8 млн тонн.

Больше РФ у Грузии орехи закупили только Германия (2977), Италия (1 966), Чехия (550), Армения (497).

Напомним, что после войны-2008 между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но активно развиваются экономические и гуманитарные связи.