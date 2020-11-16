 

Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

16.11.2020, 11:45, Новости дня

Украинец Алексей Новиков завоевал титул World Strongest Man (“Самый сильный человек планеты”) в США во Флориде. Об этом говорится на странице конкурса The World’s Strongest Man в Facebook 16 ноября.

Вторую и третью ступеньки на пьедестале заняли американец Том Столтман и канадский спортсмен Жан-Франсуа Карон.

https://www.facebook.com/theworldsstrongestman/posts/3399868446729619

Федерация стронгмена Украины сообщила в Facebook, что во время конкурса Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг. 

https://www.facebook.com/strongman.org.ua/posts/1850038458470667

Новиков стал вторым украинцем, получившим титул самого сильного человека. Первым его завоевал многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. По информации из досье агентства Liga.net, Вирастюка по итогам международных соревнований в 2004-м и 2007 годах признали сильнейшим человеком планеты.

Соревнования на звание сильнейшего человека в мире переносились из-за пандемии коронавируса. Конкурс, в котором участвовал Новиков, должен был пройти 20–24 мая этого года, сообщили на сайте состязания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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