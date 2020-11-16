 

Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы

16.11.2020, 11:45, Новости дня

Украинский шоумен, участник студии “Квартал 95” Евгений Кошевой заявил, что пообещал актеру Юрию Ткачу не бриться налысо до дня его рождения. Об этом он рассказал в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей.

“Была встреча семьями, семейный праздник. И я пообещал, что не буду бриться до его дня рождения. Он тоже мне что-то пообещал, но я не помню что”, – рассказал Кошевой.

Актер не уточнил, когда вернется к прежнему стилю и побреет голову налысо.

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”. Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.

4 ноября 2020 года Кошевой заявил, что намерен отрастить волосы и бороду. 

Ткач отпраздновал 37-летие 9 ноября в кругу друзей и близких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В рамках акции «Сад Памяти» высадили более 26 млн деревьев

27.07 / Пекин призвал США извиниться за обвинение китайских дипломатов в шпионаже

07.07 / Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

25.09 / В Норильске снизили уровень ЧС после разлива нефти

25.06 / Путин и Макрон запланировали видеоконференцию один на один

02.07 / Если бы выборы были сейчас, Байден бы выиграл — американцы недовольны действиями Трампа на посту президента

01.09 / «Через «майдан», если американцы помогут» – СТРАНА оценила шансы Саакашвили вернуться к власти в Грузии

01.11 / Мурашко оценил изменение жизни людей из-за пандемии

29.07 / Госдепартамент назначил координатора по делам Арктики

27.08 / Власти Пермского края решили развивать кинематограф в регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска