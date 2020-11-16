«Красный прилив» заметили у берегов Камчатки

16.11.2020, 10:08, Новости дня

Морская вода в ряде бухт острова Русский во Владивостоке стала оранжевой из-за цветения микроводоросли ноктилюки, сообщила руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

«В воскресенье появилась информация, что «красный прилив» в бухте на острове Русский наблюдали отдыхающие. По характеру окрашивания воды, ее консистенции можно с уверенностью сказать, что это типичное цветение воды, вызванное водорослью ноктилюкой. Эта водоросль нетоксичная, опасности для людей и морских обитателей не представляет. Скорее всего, «красный прилив» исчезнет через несколько дней», – приводит слова Орловой «Интерфакс».

«Красный прилив» – для конца осени в Приморье явление редкое. «Уникально, что это явление отмечается в ноябре. Вид этот встречается в воде круглый год. Однако массовое развитие, цветение ноктилюки характерно для весны и лета, начиная с апреля и до июля. В это время в заливе Петра Великого отмечаются «красные приливы», – отметила Орлова, добавив, что это явление во Владивостоке еще в 1900 году описал профессор Санкт-Петербургского университета Остроумов.

Необычно позднее цветение водоросли эксперт связывает с изменениями климата. «Сейчас наступает пора не совсем типичных «красных приливов». Связано это даже не с антропогенным загрязнением, а с изменениями климата, которые наблюдаются повсеместно. Микроводоросли очень быстро, в течение нескольких дней реагируют на изменения среды, они являются индикаторами этих изменений», – сказала Орлова.

Она добавил, что летом ученые зарегистрировали еще один необычный «красный прилив» в Приморье, вызванный массовым цветением водоросли, которая ранее в Амурском заливе в высоких концентрациях не встречалась.

В конце октября «красные приливы» на Камчатке связали с уменьшением концентрации соли в Мировом океане.