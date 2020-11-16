Российского космонавта собрались отправить на МКС на Crew Dragon

16.11.2020, 9:48, Новости дня

Российский космонавт впервые сможет полететь на Международную космическую станцию на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом, сообщила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

На данный момент «Роскосмос» и НАСА обсуждают бартерную схему, по которой американцы продолжат летать на «Союзах» на станцию в обмен на полеты россиян на американских кораблях. Полет астронавта НАСА Кэтлин Рубинс на корабле «Союз МС-17», прибывшим на МКС в октябре, стал последним, когда место на «Союзе» было продано американцам, передает РИА «Новости».

Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, НАСА представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого, по ее словам, ожидается аналогичный процесс в российском правительстве.

«Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне (2021 года), но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon). Это то, к чему мы сейчас стремимся», – сказала Лудерс.

В понедельник Crew Dragon с экипажем из четырех астронавтов отправился на МКС в первый штатный полет. Второй штатный полет намечается на весну.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у РФ 72 места в кораблях «Союз» на сумму более 4 млрд долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 млн долларов.