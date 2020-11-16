В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали 24 журналиста и более 1100 протестующих

16.11.2020, 9:45, Новости дня

В Беларуси силовики задержали более 1100 человек на традиционных воскресных акциях против фальсификации выборов 15 ноября. Об этом сообщил лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр “Весна”.

По состоянию на утро 16 ноября в списке “Вясны” более 1127 имен задержанных. Подавляющее большинство людей задержали в Минске в районе улиц Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты.

Правозащитники сообщили о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

Белорусская ассоциация журналистов 15 ноября сообщила, что в Минске, Витебске, Гродно и Пинске во время освещения протестных акций задержали 24 журналиста. Шестерых уже освободили.

Белорусский ОМОН вчера задержал онколога, кандидата медицинских наук Павла Моисеева и его коллегу, заведующего оперблоком республиканского онкоцентра Андрея Полуянчика. Позже силовики задержали еще одного онколога, Евгения Кузьмина, который в 2014 году получил звание “Врач года Республики Беларусь”.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.