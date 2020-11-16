 

Лещенко оценил использование мата артистами на сцене

16.11.2020, 9:08, Новости дня

Певец Лев Лещенко считает «нонсенсом» использование ненормативной лексики артистами во время концертных выступлений.

По мнению Лещенко, современные исполнители используют мат, чтобы эпатировать публику, сделать свое произведение более выразительным, как им кажется, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс», – сказал певец. 

Лещенко добавил, что вопрос об использовании мата нужно задать самим певцам, попросив одновременно их представить, что их композиции слушают дети. 

Ранее Лещенко оценил предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних программах из-за ограничений по коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Муфтий Чечни заявил о запрете браков с иноверцами в исламе

07.08 / Спасатели извлекли из развалившегося в Индии самолета почти всех пассажиров

11.09 / Задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев

25.07 / В зоне ООС началась подготовка к перемирию

27.07 / В память о погибших в ВОВ высадили более 27 млн деревьев

05.11 / В Австрии сообщили сотрудничестве с ФБР по теракту в Вене

29.09 / Нагорный Карабах и российско-турецкий фактор

16.11 / Российские и египетские моряки запланировали стрельбы в Черном море

14.08 / Боррель: Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и работает над введением санкций

28.10 / Кулеба рассказал, когда с Ираном обсудят выплату компенсаций родственникам погибших в самолете МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска