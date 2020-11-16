Трамп заявил о победе на президентских выборах в США

16.11.2020, 8:51, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах.

«Я победил на выборах!» – написал президент в Twitter.

При этом Twitter поставил на его сообщении отметку «в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов».

I WON THE ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Ранее Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не допустили наблюдателей, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием», – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов. Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».