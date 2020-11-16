 

Названы сроки начала поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

16.11.2020, 7:48, Новости дня

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента страны Николаса Мадуро.

Родригес накануне вернулась из Москвы, где в том числе провела переговоры по поводу вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости».

«Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины «Спутник V». Хорошие результаты и новости для нашей страны – мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле) и поставки (вакцины) начиная с января», – сказала она.

В настоящее время Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины.

Напомним, Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября.

В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. РФ направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

Клинические испытания вакцины в данный момент проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Сумму компенсации за сбитый самолет МАУ в Иране не определили

17.09 / Американские законодатели потребовали от России освободить Тревора Рида

26.07 / Путин и Зеленский обсудили конфликт в восточной Украине

10.07 / Лопес Обрадор отметил изменение отношения Трампа к мексиканцам

27.10 / В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека

07.08 / Медикам и чиновникам в Москве предлагают привиться от COVID-19

23.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

05.07 / Пожар на фабрике в Баку потушен

05.10 / Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше земных

02.11 / Либеральные СМИ ненавидят Трампа за то, что он разоблачил их предвзятость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска