Онколог назвал самый распространенный симптом рака головного мозга
16.11.2020, 7:08, Новости дня
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин перечислил первые признаки рака головного мозга.
«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», – сказал Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».
По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.
Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.
«Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», – подчеркнул врач.
Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.
Ранее телеведущая Елена Малышева перечислила первые признаки рака мозга, а нейрохирург Алексей Кащеев назвал указывающие на рак головного мозга симптомы.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет