Онколог назвал самый распространенный симптом рака головного мозга

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16.11.2020, 7:08, Новости дня

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин перечислил первые признаки рака головного мозга.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», – сказал Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».

По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.

«Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», – подчеркнул врач.

Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.

Ранее телеведущая Елена Малышева перечислила первые признаки рака мозга, а нейрохирург Алексей Кащеев назвал указывающие на рак головного мозга симптомы.



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