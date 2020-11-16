И смешно и страшно – отчаявшийся Трамп рискует вступить на путь авторитаризма

16.11.2020, 5:45, Новости дня

Нежеланием признать результаты президентских выборов, Дональд Трамп цинично играет с безопасностью своей страны — «дом» американской демократии уже и так пострадал от землетрясения и дал трещину, пишет польский журналист Томаш Залесский. В издании Polityka он объясняет что будет совсем не смешно, если вдруг ещё действующий президент США решится участвовать выборах 2024 года.

«Зрелище, которое устроила нам Америка, напоминает видение сюрреалистов с элементами гротеска. Конечно, послевыборный триллер закончится, но чем дольше он продлится, тем серьёзнее ущерб», — пишет в издании Polityka польский журналист Томаш Залевский.

В статье он отмечает, что несмотря на очевидную победу Джо Байдена, Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что именно он выиграл президентскую гонку в США. Его подчиненные послушно ему поддакивают, а подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе также не принимают этого факта. Приверженцы Трампа прибегают к лаконическому аргументу, который заключается в следующем: пока суды не вынесут окончательного решения по результату выборов, рано спекулировать. Но вот даже в тех штатах, где предположительно дело дошло до фальсификаций, никаких доказательств серьёзных нарушений не было обнаружено. Проверка длится уже почти неделю, но необходимо подсчитать все голоса, хоть преимущество Байдена в ходе них и так увеличилось, объясняет автор.

«Трампу и тем, кто одевает ему тапочки, уже пора понять, что судебные разбирательства в соответствии с принципами верховенства закона не увенчаются для них успехом», — объясняет журналист. Однако многие считают, что американский лидер всё ещё сумеет повернуть ход игры прибегнув к различным методам оказания давления. «Если бы он однако в этом преуспел, то это значило бы то, что Америка пойдет по пути России, Турции или Венгрии», — добавляет он.

При этом автор признаёт, что действия всё ещё находящегося у власти президента свидетельствуют о готовности вступить на путь авторитаризма. «Дом американской демократии пострадал от землетрясения,и дал трещину. Надо надеяться на то, что американцы не допустят до того, чтобы он рухнул», — подчёркивает Томаш Залевский.

Всё обязательно хорошо закончиться, потому что фронт солидарности республиканцев в отношении Трампа уже начинает редеть. Влиятельные консерваторы заявляют, что Байден выиграл выборы, а ведущие республиканцы в Конгрессе призывают Белый дом опомниться. 20 января 2021 года состоится присяга Джо Байдена, и он станет 46-м президентом США. Победит естественный инстинкт самосохранения, уверяет автор.

В статье он однако обращает внимание на то, что Трамп цинично играет с безопасностью своей страны. И хоть скорее всего такие рационально мыслящие державы как Россией и Китай не воспользуются этой шаткой ситуацией, Северная Корея и террористические организации могут рискнуть.

Трамп увольняет все руководство Пентагона и ставит на их место людей расистско-ксенофобских взглядов, которые проявляют в отношении его слепую лояльность — именно этим занимается президент во эпоху кризиса здравоохранения страны, когда пандемия коронавируса снова бьёт рекорды. Байден унаследует тяжелое бремя, ведь американцев ждёт суровая зима, число заболеваний, госпитализаций и смертей неизменно растёт и экономика ничает хромать.

Польский журналист рассказывает, что ходят нешуточные слухи о том, что в случае «официального поражения» Трамп будет баллотироваться на пост президента через четыре года, то есть в 2024 году. «Как заявил однажды русский классик: «и смешно, и страшно», но скорее в этом случае просто страшно», — резюмирует на портале Polityka Томаш Залевский.