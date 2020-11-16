 

CNBC – «Пора домой» — и.о. главы Пентагона заявил, что США должны прекратить бесконечные войны

16.11.2020, 5:45, Новости дня

США должны прекратить бесконечные войны за рубежом, и для американских военнослужащих настало время вернуться домой, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер в своём первом обращении к сотрудникам ведомства. По данным CNBC, Миллер, который пришёл на смену «внезапно» уволенному Трампом Марку Эсперу, отметил в своём послании, что, как и многие сограждане, «устал от войны», и что постоянные военные действия противоречат американским ценностям.


Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер в своём первом послании вооружённым силам страны заявил, что «устал от войны», и что для Америки настало время положить конец конфликтам на Ближнем Востоке, передаёт CNBC.

«Эта борьба была и в самом деле долгой, мы принесли огромную жертву, и многие устали от войны — я сам в числе таких людей, — однако сейчас для нас наступил важнейший этап, который предполагает, что мы переведём наши усилия с лидерской на вспомогательную роль, — цитирует сайт канала обращение Миллера к сотрудникам министерства, распространённое в субботу утром.. — Мы — не такой народ, который постоянно воюет. Непрекращающиеся войны — это полная противоположность тому, за что мы стоим, и за что боролись наши предки. Все войны должны быть закончены».

В своём послании Миллер также отметил, что США «практически победили «Аль-Каиду»* и её союзников». «Мы ответили на этот вызов, и сил мы не пожалели. Ну а теперь пора домой», — подчеркнул чиновник.

Как напоминает корреспондент CNBC, Миллер был назначен на пост и.о. главы Пентагона в минувший понедельник, после того, как президент США Дональд Трамп «внезапно» отправил в отставку министра обороны Марка Эспера.

Согласно оценкам Пентагона, военные действия в Афганистане, Ираке и Сирии с 11 сентября 2001 года обошлись американским налогоплательщикам в $1,57 трлн; при этом, затраты на одну лишь операцию в Афганистане, начавшуюся 19 лет назад и успевшую стать самым долгим для США военным конфликтом, составили $193 млрд, говорится в материале CNBC.

Дональд Трамп, одним из главных предвыборных обещаний которого в 2016 году было прекращение «нелепых бесконечных войн» на Ближнем Востоке, в прошлом месяце объявил в «Твиттере», что все американские военнослужащие, находящиеся в Афганистане, вернутся домой к Рождеству, пишет сайт телеканала. Было ли это заявление реальным распоряжением в адрес администрации, или же президент таким образом просто напоминал о своих обещаниях перед новыми выборами, не вполне ясно, отмечает автор материала. Ранее в этом году США заключили мирное соглашение с движением «Талибан»**, условия которого предусматривали полное прекращение огня, а также снижение численности американского контингента в Афганистане с около 13 тыс. до 8,6 тыс. человек к середине июля и вывод всех иностранных военнослужащих к маю 2021 года, напоминает корреспондент CNBC.

В 2018 году Трамп также сообщил через «Твиттер» о решении вывести американские войска из Сирии; этот шаг обернулся скандалом внутри Пентагона и стал одной из причин отставки занимавшего тогда пост министра обороны Джеймса Мэттиса, говорится в материале канала. Позже американский президент пересмотрел свою позицию и отменил данное решение.

В мае нынешнего года лидер США пожаловался в «Твиттере», что американские войска в Афганистане по сути больше не воюют, а выполняют роль полиции, пишет CNBC. Отвечая позднее в ходе одной из пресс-конференций на расспросы журналистов по поводу таких заявлений, Трамп отметил, что США при необходимости могут вернуться в Афганистан. «Мы всегда можем вернуться, если придётся. Надо будет — вернёмся, да так, что мало не покажется», — заявил президент США.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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