Предлагал по 100 грн. Жителя Киевской области задержали за организацию “карусели” – полиция

16.11.2020, 3:50, Новости дня

Полиция Киевской области 15 ноября задержала 36-летнего жителя Обуховского района за организацию “карусели” во время второго тура выборов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Нарушения на одном из избирательных участков заметили неравнодушные граждане и сообщили в полицию. На место выехали полицейские, они установили личность нарушителя и задержали его.

“Установлено, что мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени, чтобы использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка”, – отметили в полиции.

Фейковые бюллетени мужчина раздал потенциальным избирателям, чтобы те бросили их в урны. За такие услуги злоумышленник предлагал по 100 грн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.

В Украине сегодня проходит второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. Также в 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.

По информации Центральной избирательной комиссии, результаты сегодняшнего голосования установят не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.