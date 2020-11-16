 

Медведчук – Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты

16.11.2020, 3:45, Новости дня

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук раскритиковал украинские власти за предложение кабмина разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности». Как написал политик в колонке для сайта NewsOne, таким образом Киев рассчитывает повторить путь, которым шли нацисты, и за данным законопроектом стоит вовсе не стремление защитить Украину, а желание развернуть террор для того, чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть.


Reuters

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Как написал политик в колонке на сайте NewsOne, законопроект кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» является «очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения».

«Причём задержанием и немедленным, без суда и следствия, переселением в спецлагеря (как говорится в законопроекте, принудительным поселением в определенных местах и тыловых лагерях для военнопленных) будет заниматься Служба безопасности Украины, в адрес которой, в том числе со стороны Amnesty International и Human Rights Watch, а также других международных мониторинговых организаций, неоднократно звучали обвинения в создании секретных тюрем», — пишет Медведчук.

По его мнению, создание таких «лагерей смерти», не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, функционирование которых регулируется действующим законодательством, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными.

«Власть неоднократно ущемляла права граждан Украины и проживающих на территории нашей страны подданных других государств, ограничивая их право на свободное использование родного языка, лишая гарантированных Конституцией Украины избирательных прав и социальных гарантий. Войдя в раж от вседозволенности, сегодня власть готовится перейти последнюю черту и избирательно применять насилие в отношении неугодных мирных граждан, живущих на территории Украины», — уверен политик.

Он также добавил, что украинская власть рассчитывает повторить путь, которым шли только нацисты и который очень точно охарактеризовал немецкий священник Мартин Фридрих Густав Нимеллер: «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому».

«Украинцы хорошо понимают, что за данным законопроектом стоит вовсе не стремление защитить Украину, а желание развернуть террор для того, чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть», — заключает Виктор Медведчук.



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