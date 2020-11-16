Жители Приднестровья поддержали Додона на выборах президента Молдавии

16.11.2020, 2:48, Новости дня

Действующего главу Молдавии Игоря Додона во втором туре президентских выборов поддержали 85,8% граждан республики в непризнанном Приднестровье, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов с 42 участков на правом берегу Днестра.

Глава Партии действия и солидарности Майя Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%, передает ТАСС.

Напомним, после обработки 90% протоколов Санду вышла в лидеры на выборах в Молдавии. После обработки более 97% протоколов отрыв Санду от Додона на выборах в Молдавии увеличился до 8 процентных пунктов.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.