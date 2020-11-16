Отрыв Санду от Додона на выборах в Молдавии увеличился

16.11.2020, 2:08, Новости дня

Отрыв лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду на президентских выборах в Молдавии от действующего президента республики Игоря Додона после обработки более 97% протоколов увеличился до 8 процентных пунктов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По информации ЦИК Молдавии, после обработки более 97% протоколов Санду получила 54,19% голосов, Додона поддержали 45,81% пришедших на выборы избирателей. Явка, согласно последним сведениям ЦИК, составила 52,75%, передает ТАСС.

Напомним, после обработки 90% протоколов Санду вышла в лидеры на выборах в Молдавии.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.