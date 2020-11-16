Суд освободил экс-главу Службы нацбезопасности Армении, которого подозревали в подготовке покушения на Пашиняна

16.11.2020, 1:50, Новости дня

Шенгавитский суд Еревана 15 ноября освободил лидера оппозиционной партии “Родина” и экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна из-под стражи. Об этом сообщило агенство Sputnik.

Решение о задержании Ванецяна, которого подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна, судья признал неправомерным.

Ванецян в комментарии журналистам заявил, что не совершал никаких преступлений.

“Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим их, нас ничего не остановит”, – сказал он.

Ванецяна 14 ноября вызвали на допрос в следственный департамент Службы нацбезопасности Армении на допрос и там же задержали по подозрению в намерении узурпировать власть в стране и подготовке убийства Пашиняна.

Пашиняна назначили главой армянского правительства в январе 2019 года.