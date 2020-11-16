 

Больше всего нарушений на местных выборах 15 ноября зафиксировано в Одесской области – Нацполиция

16.11.2020, 1:50, Новости дня

15 ноября в Украине зарегистрировано 110 сообщений, связанных с местными выборами. Об этом Национальная полиция проинформировала со ссылкой на заместителя главы ведомства Александра Фацевича.

“Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области – 35, 27 – в Херсонской, 20 – в Киевской, девять – в Донецкой, восемь – в Сумской, шесть – в Волынской и пять – в Хмельницкой областях”, – говорится в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной Нацполицией, большинство сообщений (19) касалось незаконной агитации.

Также было открыто семь уголовных производств, связанных со вторым туром выборов.

Инфографика: npu.gov.ua

Сегодня в семи городах Украины проходил второй тур выборов мэров, а в 16 регионах – повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек. По информации ЦИК, результаты голосования 15 ноября установят до 20 ноября включительно.

Явка на выборах мэров составила 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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