Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании по ядерному оружию

16.11.2020, 1:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании по ядерному оружию с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса обратил внимание на расположение кресел в кабинете, в шутку предположив, что руководитель военного ведомства Сергей Шойгу решил отсесть подальше от главы государства.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» – пошутил глава государства в эфире телеканала «Вести».

На шутку президента Шойгу ответил своей шуткой: «Владимир Владимирович, мы вас боимся». «Понятно», – сказал президент с улыбкой.

Особая расстановка мебели объясняется санитарными мерами, которые действуют в резиденции президента.

За минувшие сутки в РФ выявили 22 тыс. 572 случая вызываемого коронавирусом заболевания. Общее число выявленных случаев COVID-19 в РФ за все время достигло 1 млн 925 тыс. 825, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В прошлую среду министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о запуске массового производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.