Ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт

16.11.2020, 1:08, Новости дня

Ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию, говорится в статье, опубликованной в интернет-издании bioRxiv.

Ученые разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зеленый чай – до 80%, передает RT.

Исследователи предположили, что полоскание горла гранатовым соком и соком черноплодной рябины, а также зеленым чаем может уничтожать вирусные частицы в ротовой полости. Так, по мнению ученых, указанные соки создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, негативно воздействующие на вирус.

Как напомнили ученые, респираторные вирусы в первую очередь поражают глотку человека. «Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», – отмечается в исследовании.

Ранее группа международных специалистов пришла к выводу, что инфицированным коронавирусом может помочь употребление меда и черного тмина. При этом заразившимся коронавирусом рекомендовали избегать соленой пищи.