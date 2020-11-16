В Баку обсуждают строительство железной дороги через Ходжалы в Степанакерт

16.11.2020, 0:08, Новости дня

Компания «Азербайджанские железные дороги» рассматривает возможность строительства новой ветки железной дороги в Ханкенди (Степанакерт), Ходжалы (Иванян) и Агдам (Агдам) – ветки Евлах-Ханкенди, сообщили в национальном операторе сети железных дорог Азербайджана.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова сообщила, что протяженность новой линии составит 104 километра, передает The First News.

По словам Байрамовой, новая ветка будет состоять из станций Евлах (конечная) – Барда (расстояние между станциями – 32 километра) – Кечарли (12 километров) – Тязякенд (7 километров) – Агдам (26 километров) – Аскеран (14 километров) – Ходжалы (8 километров) – Ханкенди (5 километров, конечная).

В воскресенье РФ развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования. В тот же день главы МИД РФ и Азербайджана обсудили привлечение в Карабах международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста «в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе».

Во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.

В субботу в Минобороны РФ подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.