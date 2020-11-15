 

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

15.11.2020, 23:48, Новости дня

Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на выборах главы Молдавии после обработки более 90% поступивших с участков протоколов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

По данным ЦИК, после обработки более 90% протоколов Санду получает 51,4% голосов избирателей, у действующего президента республики Игоря Додона – 48,6%, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику Молдавии. После завершения голосования Додон заявил о лидерстве внутри Молдавии на выборах президента.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.



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