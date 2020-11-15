Из космического мусора планируют создавать новые орбитальные станции

15.11.2020, 23:40, Новости дня

Проблема космического мусора со временем становится все более серьезной, напоминают в компании Nanoracks, занимающейся перспективными разработками в освоении околоземного пространства.

Новая идея специалистов состоит в том, чтобы не просто собирать вращающиеся на орбите части космических аппаратов, а разбирать их на части и создавать из них новые орбитальные станции.

Там еще много пригодных для использования деталей, корпусов и т.д., отмечают специалисты. Вывод на орбиту Земли каждой тонны оборудования стоит очень дорого. Почему бы не воспользоваться тем материалом, который уже летает в космосе? Не нужно тратить средства на то, чтобы собрать космический мусор и отправить в атмосферу, где он просто сгорит.