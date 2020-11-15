Ученые установили, как исчезла вода с Марса

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15.11.2020, 23:40, Новости дня

Ученые из Университета Аризоны выдвинули еще одно предположение относительно того, куда подевалась вода на Марсе. Очередная теория появилась в результате анализа данных, собранных в результате космических миссий, организованных НАСА.

На Марсе, как известно, бушуют очень сильные пылевые бури. Скорость ветра настолько высока, что частицы материи выходят за пределы марсианской атмосферы и улетают в космос.

Именно они могли постепенно захватывать имеющуюся некогда на планете воду и уносить ее прочь. Чем меньше воды оставалось, тем сильнее становились пылевые бури, которые в конце концов и осушили Марс. Данная теория весьма правдоподобна, говорят независимые эксперты.



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