Google закрывает сервис Expeditions

15.11.2020, 23:40, Новости дня

Представители компании Google объявили о том, что до конца июня будущего года сервис Expeditions («Экспедиции») закончит свое существование. Это уже не первое отключение популярных дополнений к самому мощному в мире поисковику, напоминают эксперты.

Google Expeditions стал «набирать очки» в 2015 году, когда в мире началась мода на развитие технологий виртуальной реальности. В данном случае сервис был предназначен для учащихся, которые могли получать знания вместе с виртуальными образами.

Например, можно было «пощупать» атомы или побывать в роли космонавта. Вариантов здесь множество. Но всякая мода рано или поздно проходит. Вот и этот сервис, по мнению менеджеров, исчерпал свои коммерческие возможности.