Физики обнаружили новое семейство квазичастиц 5.8

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15.11.2020, 23:40, Новости дня

Как поясняют представители группы ученых из Манчестерского университета, их новое открытие позволит создавать принципиально иные, гораздо более мощные и компактные электронные устройства.

Речь идет об обнаружении нового семейства квазичастиц в графен-нитриде бора, получивших название фермионов Брауна-Зака. Благодаря данному открытию исследователи надеются создать новую технологию создания графенового покрытия.

Тончайший слой вещества, который теоретически должен не превышать толщины одного атома, на практике станет более равномерным, обещают ученые. Напомним, что именно на графеновые покрытия сейчас обращено основное внимание разработчиков в области электроники и некоторых других высокотехнологических отраслей.



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