 

Боярский призвал Черчесова вернуть Дзюбу в состав сборной

15.11.2020, 22:48, Новости дня

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выразил уверенность, что главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов должен вернуть Артема Дзюбу в состав национальной команды.

Комментируя первый в истории проигрыш сборной РФ по футболу команде Турции, Боярский отметил: «Наша команда проиграла достойно. Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина – отсутствие Дзюбы, это дает о себе знать в атаке. Черчесов и тренерский штаб должны пересмотреть решение по Артему», – приводит слова народного артиста РСФСР ТАСС.

Напомним, в воскресенье сборная РФ по футболу проиграла в гостях команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

В прошлое воскресенье Черчесов объявил о том, что капитан сборной РФ Артем Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях резонансное видео с футболистом.

Позже нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся ранее в социальных сетях.

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье. В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.



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