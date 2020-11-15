 

В Роскосмосе сократили число управленцев и урезали зарплаты менеджеров

15.11.2020, 22:08, Новости дня

Зарплаты менеджмента Роскосмоса снижены на 15-20%, при этом численность аппарата госкорпорации сокращена на 100 человек, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации», – написал Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, по словам главы госкорпорации, сейчас идет сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации со 100 до 15 человек. «Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела», – подчеркнул Рогозин.

Глава госкорпорации также сообщил, что оптимизация расходов будет проведена и в части транспорта. «С 1 января большая часть руководящего состава ГК пересядет со служебного авто на такси», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Напомним, во вторник на сайте Роскосмоса появился раздел с песнями Рогозина. Позже стало известно, что Роскосмос собрался выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!».



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