Заболевший COVID-19 Степанов анонимно получил консультацию врача по телефону

15.11.2020, 21:50, Новости дня

Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов 15 ноября созвонился с врачом, который дал ему советы по лечению. Министр выставил видео общения в Facebook.

“В контакт-центре Минздрава мне дали номер телефона врача, который даст рекомендации по лечению в связи с тем, что у меня нет семейного доктора. Набираем этот номер”, – отметил Степанов.

Министру пришлось ждать ответа больше минуты. После этого он, не называя своего имени, объяснил, что получил положительный тест на COVID-19 и хочет узнать, что предпринимать для лечения инфекции.

Врач, которому позвонил Степанов, сказал, что полноценное лечение проводит семейный доктор, и попросил назвать симптомы болезни. Министр сообщил, что у него нет кашля и боли в горле, из симптомов – головная боль, температура 37,1 градуса.

От головной боли главе Минздрава посоветовали принимать ибупрофен. При желании можно добавить витамин С, витамин D3 и цинк, сказал врач.

“В принципе все советы соответствуют нашему протоколу. Соответствуют плюс-минус тому, что у нас записано при легком течении болезни. Не посоветовали мне принимать антибиотики. То, с чем мы боремся уже несколько месяцев”, – подчеркнул Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/386436105887612/

Об инфицировании коронавирусом Степанов сообщил 14 ноября. Работать он пообещал дистанционно. 15 ноября он сообщил, что намерен на собственном примере узнать, что происходит с пациентами с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в стране зарегистрировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 681 – за последние сутки. Скончалось 9603 пациента с COVID-19, выздоровело 241 444 человека.