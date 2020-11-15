В Финляндии научились делать еду из воздуха

15.11.2020, 19:40, Новости дня

Протеин можно производить прямо из воздуха, утверждают финские ученые. Им удалось получить его в лабораторных условиях при помощи бактерий, которые питаются водородом и компонентами земной атмосферы.

По словам специалистов, технологию еще нужно усовершенствовать, поскольку пока мощностей целой лаборатории хватает для производства всего лишь одного килограмма белка в сутки. Но до 2022 года ученые обещают довести технологию до совершенства.

Пока неизвестно, появятся ли после этого новые заводы пищевой промышленности. Однако у разработки большие перспективы. По крайней мере, теперь можно быть точно уверенным в том, что человечество не погибнет в будущем от недостатка пищи, который может возникнуть в результате перенаселения или изменения климата.