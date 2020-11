Трамп отказался признавать поражение на выборах президента США

15.11.2020, 19:08, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь отказался признать свое поражение на выборах 3 ноября и вернулся к позиции непризнания победы своего соперника от демократов Джо Байдена.

«Он победил только в глазах фейковых новостей. Я ничего не признаю. Нам предстоит долгий путь. Мы выиграем!» – написал Трамп в своем Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ранее Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не допустили наблюдателей, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием», – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Кроме того, Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».