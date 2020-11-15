 

American Conservative – Джо Байден может остановить новую холодную войну

15.11.2020, 17:50, Новости дня

Лучший способ укрепить безопасность США состоит в том, чтобы обуздать непомерно раздутые геополитические амбиции Америки — причину нескончаемых и никому не нужных конфликтов со странами всего мира, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу. Как пишет он в статье для The American Conservative, РФ сегодня не проявляет никакого интереса к полномасштабной конфронтации с Западом, поэтому Джо Байдену нужно стать президентом, который признает, что у Москвы есть законные интересы и что она не станет жертвовать своей безопасностью ради мировой гегемонии США.


Reuters

Многие эксперты считают, что бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам Джо Байден — человек достаточно квалифицированный, чтобы заниматься международными делами в качестве президента. Однако, как уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике и гражданским свободам, а также автор ряда книг по экономике и политике Дуг Бэндоу, знания — это не то же самое, что способность здраво рассуждать. Как пишет Бэндоу в статье для The American Conservative, ум Байдена как будто застрял в эпохе холодной войны, которая закончилась 30 лет назад. В одном из интервью он заявил, что в настоящий момент главной угрозой для Америки в плане подрыва безопасности и альянсов является Россия.

Как отмечает эксперт, западные ястребы неоднократно заявляли, что РФ угрожает безопасности Европы, не объясняя, каким образом. Но на деле Москва не проявляет никакого интереса к полномасштабной конфронтации, а уж тем более к войне с Европой и США, а нагнетание страха кажется хорошо просчитанным и циничным ходом, оправдывающим дальнейшее существование НАТО.

Что ещё хуже, провокации Запада очень удачно отправили на свалку неудобных воспоминаний. Став президентом, Путин не выказывал антиамериканских и антизападных настроений, но именно Запад дал ему все основания для беспокойства и недоверия. Рассекреченные документы показывают, что американские и европейские официальные лица систематически обманывали Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина о перспективах расширения НАТО. Впоследствии США и Европа поддержали «цветные революции» в Грузии и на Украине, которые издавна входили в состав Российской империи и Советского Союза.

«Жестокое нападение РФ на украинский народ было неоправданным, но и западных союзников тоже нельзя назвать непорочными девами, распространявшими чудеса либеральной демократии. Соединённые Штаты ни в коем случае не смирились бы с аналогичными действиями РФ в Западном полушарии», — пишет автор статьи.

Самое серьёзное обвинение в адрес РФ — это вмешательство в американские выборы. Дуг Бэндоу уверен, что это угроза — но Вашингтон и сам много раз вмешивался в выборы по всему миру, в том числе в российские в 1996 году, когда администрация Клинтона сделала всё возможное для переизбрания Бориса Ельцина.

Ответственность Америки за такое вмешательство не делает Москву правой, но Вашингтон мог бы меньше прикидываться святошей и вести себя скромнее. 

«Поведение Москвы не выводит её за рамки международных норм и не угрожает основополагающим американским интересам. Нам очень нужны серьёзные переговоры Вашингтона и Брюсселя с Москвой, на которых были бы признаны российские интересы. Продолжающаяся холодная война в миниатюре выгодна только Китаю, к которому склоняется Россия. С учётом усиления Пекина Западу был бы намного выгоднее как минимум нейтралитет России», — считает эксперт.

По его мнению, необходимо масштабное соглашение, в котором признаются геополитические разногласия по таким вопросам, как Сирия, Иран и Северная Корея, и по условиям которого Москва сократила бы помощь Кубе и Венесуэле, а США исключили бы Абхазию и Южную Осетию из списка проблем. Вашингтон и Москва также могли бы договориться о сотрудничестве в деле укрепления мира и стабильности в Афганистане, поскольку американские войска постепенно уходят оттуда. Кроме того, можно было бы провести переговоры между НАТО и Россией по вопросам прозрачности, регулярного общения, приграничной деятельности, а также по мерам укрепления доверия, которые уменьшают шансы на случайный конфликт.

Что касается Украины, США и Европа должны отказаться от планов по расширению НАТО и от санкций. РФ должна прекратить поддержку сепаратистов. Киеву следует утвердить меры по расширению региональной автономии, как это предусмотрено Минским протоколом. Вопрос о Крыме нужно отложить. Запад должен наложить запрет на экономическое сотрудничество с полуостровом, но снять с РФ санкции из-за него. Вашингтон также должен предложить провести международный референдум для решения этого вопроса. 

Как заключает автор материала, сторонники Байдена всячески рекламируют его, называя естественным прагматиком и центристом. Он может стать президентом, который признает, что у РФ есть законные интересы и что она не станет жертвовать своей безопасностью ради мировой гегемонии США.

«Противник коммунизма Ричард Никсон отправился в Пекин и наладил с ним отношения. Сможет ли русофоб Джо Байден поехать в Москву? Лучший способ укрепить безопасность США состоит в том, чтобы обуздать непомерно раздутые геополитические амбиции Америки, которые являются гарантией нескончаемых и никому не нужных конфликтов со странами всего мира, в том числе с Россией», — подводит итог автор The American Conservative.



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