 

Главы МИД РФ и Армении обсудили развертывание российских миротворцев в Карабахе

15.11.2020, 17:48, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандат», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров проинформировал Мнацаканяна «о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 ноября».

«Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны России начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.



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