 

Захарова ответила на обвинение в попытках РФ «создать Польше плохую репутацию»

15.11.2020, 16:48, Новости дня

Если Польша заботится о своей репутации, властям страны следует выполнять обязательства по сохранению могил и памятников воинам Красной армии и наказывать тех, кто их регулярно оскверняет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса – во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию. А если Вы заботитесь о международном образе Польши, то находите и наказывайте тех, кто оскверняет расположенные на территории страны захоронения и памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма», – написала она в своем Facebook.

При этом Захарова добавила, что с удовольствием будет рассказывать об этом на брифингах, вместо «практически еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов».

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об «атаках Москвы на Варшаву в информационном поле» и попытках создать республике плохую репутацию. По словам польского чиновника, российская сторона якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе. «Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», – сообщил Жарин.

Напомним, в сентябре Польша призвала ЕС окончательно остановить «Северный поток – 2» из-за невозможности вести конструктивный диалог «с государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО».



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