Стало известно о трех главных ошибках разведки США в Карабахе

15.11.2020, 14:48, Новости дня

Названы три главные ошибки разведки Соединенных Штатов, выявленных в результате нагорно-карабахского конфликта.

«Во-первых, очевидное: неужели Соединенные Штаты застали врасплох начало войны? В стычках между Арменией и Азербайджаном не было ничего нового, но конфликт, разразившийся в конце сентября, был на несколько порядков мощнее, чем любые боевые действия со времен исходной войны в Нагорном Карабахе 1988–1994 годов», – говорится в публикации американского журнала The National Interest.

При этом в статье уточняется, что Баку согласовывал свои военные планы с Анкарой, а 26 марта этого года заместитель госсекретаря Стивен Биган официально подтвердил, что Азербайджан намерен урегулировать свои споры дипломатическим путем, то есть обеспечить продолжение оказания американской военной помощи Баку. «Лгали ли Биган и Госдепартамент? Или их обманул Азербайджан? Почему посольство США в Баку застали врасплох?», – задается вопросом автор статьи.

Согласно публикации, второй причиной названо основание Минской группы при участии России. Автор напоминает, что Минская группа давно определила базовые рамки для разрешения спора: базовая автономия для Нагорного Карабаха, прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией – возможно, подкрепленное открытием границ между Арменией и Турцией и Азербайджаном и постепенное возвращение азербайджанских районов за пределами Нагорного Карабаха. По его мнению, отец нынешнего азербайджанского лидера Гейдар Алиев принял соглашение только для того, чтобы «отступить в последнюю минуту», так как приток американской помощи в Азербайджан после того, как Алиев присоединился к «войне с террором» после 11 сентября, лишил стимулов дальнейшего компромисса.

«Завершение Россией предыдущего соглашения должно вызвать вопросы: неужели президент РФ Владимир Путин просто увидел возможность ввести российские войска в регион и воспользоваться им? Или он использовал участие РФ в Минской группе в качестве стратегии асимметричной войны, чтобы отвлечь или сковать Соединенные Штаты неискренней дипломатией», – пишет The National Interest.

Помимо прочего, выделена третья основная ошибка, которая, по мнению автора статьи, связана с «закулисными переговорами» между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Известно, что два лидера согласовали основное соглашение о прекращении огня в частном телефонном разговоре, а затем представили его Алиеву и премьер-министру Армении Никола Пашиняну как свершившийся факт. Что остается неясным, так это то, были ли в российско-турецком соглашении какие-либо другие компоненты, которые могли бы заставить Путина покинуть Армению», – пишет журнал.

При этом подчеркивается, что в Армении растет количество предположений о том, что два лидера «могли торговать своими интересами в Сирии». Например, если бы «Турция гарантировала РФ главные интересы в Идлибе» в обмен на поддержку Россией участия Турции в совместном миротворческом центре и на территории, захваченной из-под контроля Армении, а также «создание панармянского коридора, который позволит Турции проникнуть прямо на Кавказ и в Среднюю Азию».

Как пишет издание, исход Нагорно-Карабахского региона значительно отбрасывает интересы США: демократическая революция в Армении находится под угрозой, новая волна беженцев обостряет регион, а влияние РФ в Азербайджане, которое уже возросло на фоне пренебрежения как со стороны администрации Обамы, а после и администрации Трампа, еще больше усилилось. Кроме того, «антиамериканский режим в Турции сумел внедриться в регион закаленных в боях», а в некоторых случаях и связанных с терроризмом наемников.

«Государственный департамент и разведывательное сообщество США, казалось, застали врасплох. Решение почему это должно быть императивом обеих партий для Конгресса и других органов надзора», – подчеркивает автор.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Карабах.

Также Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.