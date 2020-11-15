В РФ исключили срыв гособоронзаказа в ядерной сфере

15.11.2020, 14:48, Новости дня

Укрепление ядерной триады является приоритетом, не может быть даже предпосылки к срыву государственного оборонного заказа в этой сфере, сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«Это самый приоритет наш, здесь не может быть даже и предпосылки к срыву. За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность. Поэтому здесь всё нормально, не беспокойтесь», – цитирует Борисова РИА «Новости».

«Здесь никаких не может быть импортных решений. Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала боевого управления, поэтому это только отечественные решения», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления США о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе циничны на фоне предложения президента РФ Владимира Путина о взаимном моратории, Вашингтон создает предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».