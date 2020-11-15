Премьер Эфиопии отказался от внешней помощи в операции в Тыграе

15.11.2020, 14:08, Новости дня

Операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется, сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

«Наша кампания в Тыграе по защите закона продвигается хорошо. Эфиопия способна добиться всех поставленных целей в ходе проводимой операции самостоятельно», – передает его слова ТАСС.

Премьер Эфиопии отметил, что основными задачами нынешних действий федеральных властей в Тыграе являются поддержание законности и привлечение к ответственности лиц, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за, помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя.