 

На акциях протеста в Минске пострадали несколько человек

15.11.2020, 13:48, Новости дня

Около станции метро «Пушкинская» в Минске, где проходит протестная акция сторонников оппозиции, несколько человек пострадали, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.

По данным корреспондента ТАСС, на земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы заявляют, что ранения были получены «осколком светошумовой гранаты».

Силовики полностью перекрыли автомобильное движение по проспекту Пушкина.  Заблокирован въезд на Кальварийскую улицу с проспекта Машерова. Участники акций разбились небольшими группами, пытаются сформироваться в колонну, чтобы двинуться маршем по улице Орловской, силовики им препятствуют.

В воскресенье в Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

Около станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акций сторонников оппозиции.

В минувшие выходные в Белоруссии также походили несанкционированные акции сторонников оппозиции.  Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Ефремов подал новую жалобу на приговор суда

08.10 / Советник Трампа привел пример сотрудничества РФ и США

13.11 / Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон

29.10 / Путин сравнил качество жизни россиян с 2000-м годом

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

12.10 / Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в новых обстрелах

24.06 / Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи

01.08 / Ouest-France – после успешного старта марсианская миссия NASA столкнулась с проблемами

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

16.09 / Гудков: От экономических санкций ЕС против России не будет толку. Убийцы просто введут новые налоги. Что, в конце концов, Европе сделал Воронеж?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска