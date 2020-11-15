Кроссовер Infiniti QX55 2022 года дебютирует 17 ноября

15.11.2020, 13:45, Новости дня

Японская компания Infiniti сообщила о скором выходе новой модификации Infiniti QX55 2022 модельного года.

Уже через несколько дней будет рассекречен автомобиль, который претерпел серьезные обновления. Кроме того, габариты модели привели к тому, что QX55 2022 стал похожим на спортивное купе. Задние фонари имеют более тонкое исполнение. Уже к началу следующего года кроссовер QX55 2022 модельного года появится в продаже на рынке.

На данный момент известно, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 268 л.с. Также указано, что в продвинутой комплектации применили систему полного привода. Автомобиль могли представить 11 ноября, однако по определенным причинам презентация была перенесена на неделю.