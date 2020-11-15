Европейское космическое агентство запускает новую космическую программу

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15.11.2020, 13:45, Новости дня

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили о начале реализации новой космической программы. Задача состоит в запуске на орбиту целого ряда спутников, предназначенных исключительно для отслеживания состояния нашей планеты.

В наше время такая информация крайне важна для человечества, отметили специалисты ЕКА. Поэтому стоимость проекта, которая составит 1,3 млрд евро, является не такой уж большой.

В первую очередь, мы должны получать в режиме реального времени информацию о состоянии ледников, говорят эксперты. Также весьма важными являются данные о состоянии почвы в разных регионах, возникновении засухи и т.д. Спутники начнут запускать на орбиту в ближайшие годы. Инфраструктура должна быть создана к концу следующего десятилетия.



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