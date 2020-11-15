Названа дата пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

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15.11.2020, 12:48, Новости дня

Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» вывезут на стартовый комплекс космодрома Плесецк 17 ноября, ее пуск состоится 28 ноября.

«Ракету «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» планируется вывести на стартовый комплекс 35-й площадки Плесецка 17 ноября. Пуск намечается на 28 ноября в 8.22 мск», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В октябре источник рассказал агентству, что первый вывоз «Ангары-А5»» на стартовый комплекс необходим для тестовой заправки. По его словам, после этого топливо с ракеты сольют, и ее транспортируют для заправки разгонного блока «Бриз-М». Затем она будет снова вывезена на стартовый комплекс для подготовки к пуску.

Напомним, в конце декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории России испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.

Позже глава государства поздравил участников первого пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», отметив значимость этого события в космической отрасли. Путин выразил уверенность, что ракета-носитель «Ангара-А5» пригодится не только для нужд экономики, но и для обеспечения обороноспособности РФ и стран ОДКБ.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».



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