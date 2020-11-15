Эксперт оценил шансы Трампа перехватить инициативу у Байдена

15.11.2020, 12:48, Новости дня

«Трамп попытается уйти как безусловный лидер своего электората с перспективой того, что в 2024 году республиканцы никого другого не примут. Но сейчас он переломить ситуацию вряд ли сможет, а если сможет – тогда окажется на грани гражданской войны», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал митинг сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне на фоне попытки оспорить итоги президентских выборов.

«У Трампа пока есть только одна крупная победа – это решение об отдельном подсчете голосов в Пенсильвании. Разумеется, выход 30 тысяч человек на улицу в Вашингтоне в его поддержку – это важных фактор, указывающий на имеющиеся у Трампа возможности мобилизации своих сторонников. Ранее он практически не использовал этот потенциал. Но я сомневаюсь, что он может с этим что-то сделать и перехватить инициативу у Байдена», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев.

«Он столкнулся с тотальным неприятием его американским политическим истеблишментом. Его реальная опора – Республиканская партия – постепенно признает победу Байдена. Возможно он сейчас торгуется и ведет переговоры о своей дальнейшей судьбе. Но реально переломить ситуацию он вряд ли сможет, а если сможет – он понимает, что окажется на грани гражданской войны. Думаю, весь этот шум продолжится до 14 декабря, когда состоится заседание коллеги выборщиков, а затем сойдет на нет», – прогнозирует собеседник.

«Байден, к слову, также может вывести своих сторонников на улицу. Они мобилизованы и показали себя летом текущего года. Другое дело, что после марша в поддержку Трампа уже нет ощущения, что BLM и их сторонники господствуют на улице. Но разве демократы так просто отдадут свою победу? Конечно нет, они будут бороться. И они могут вывести в Нью-Йорке и Вашингтоне даже больше людей, чем Трамп», – отмечает политолог.

«Думаю, Трамп, понимая это, попытается уйти с должности президента как безусловный лидер своего электората с перспективой того, что в 2024 году избиратели-республиканцы никого другого не примут. Не уверен, что он примет решение баллотироваться на следующих выборах, но то, что он попытается сохранить свое влияние в Республиканской партии – совершенно точно. И если он сможет отбиться от разного рода обвинений, в том числе по вопросам коррупции, – он останется духовным лидером половины США», – заключил Межуев.

Напомним, Дональд Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания. При этом местный суд Пенсильвании постановил, что часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов.

Кроме того, Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

Также накануне митинги в поддержку Трампа начались накануне и переросли в противостояние между сторонниками республиканцев и демократов.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

В минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джо Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.