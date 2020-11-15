Косачев ответил на «польские стенания» в адрес России

15.11.2020, 12:08, Новости дня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обвинения Польши в адрес РФ в попытках испортить ее репутацию в Европе циничны и не имеют ничего общего с реальностью.

«Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии «с больной головы на здоровую», – передает ТАСС комментарий Косачева.

Как отметил глава комитета, Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы, которая ставит эту линию на государственном уровне.

«Смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», – подчеркнул сенатор.

«Польские стенания, к сожалению, напоминают известную ироничную историю о том, как (…) «и вот Польша была расчетвертована на три неравные половинки…» Ничего нового», – добавил Косачев.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об «атаках Москвы на Варшаву в информационном поле» и попытках создать республике плохую репутацию.

В сентябре Польша призвала ЕС окончательно остановить «Северный поток – 2» из-за невозможности вести конструктивный диалог «с государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Польша ненавидит «Северный поток – 2», а также о попытках Польши получить от Газпрома миллиарды евро.