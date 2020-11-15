 

Еврокомиссия хочет создать свой “союз здравоохранения”

15.11.2020, 11:55, Новости дня

Страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами в сфере здравоохранения. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила на пресс-конференции в Брюсселе 11 ноября.

“Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых странами ЕС на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии. Также мы видели отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования”, – сказала она.

Чтобы подобного не повторилось, Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который выработает законодательство для поддержки государств Евросоюза при серьезных угрозах здоровью людей.

Еврокомиссия хочет также обеспечить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме и Европейское агентство лекарственных средств в Амстердаме, чтобы они имели возможность выполнять отведенные им роли.

“Благодаря таким предложениям наш ответ в будущем будет сильнее. И, что важнее, более последовательно. […] Мы сможем объявлять чрезвычайную ситуацию на уровне Евросоюза и запускать механизмы аварийного реагирования, например, создание резервов или закупку необходимого оборудования”, – заявила Кириакидес.

Такие меры повысят устойчивость Евросоюза к угрозам, которые несет эпидемия коронавируса, полагают в Еврокомиссии.

“Европейский союз здравоохранения готовится к общим угрозам и вместе противостоять им. Речь идет о создании сильных систем здравоохранения ЕС, которые смогут обеспечить лучшие результаты”, – добавила еврокомиссар.  

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 15 ноября, в мире коронавирус подтвердили всего у 53,9 млн человек. Умерло более 1,3 млн заболевших, а выздоровело 34,7 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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